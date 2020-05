Parlament in Winterthur – Wer gibt hier was bei wem in Auftrag? Fünf Gemeinderäte monieren zurückgehaltene Studien und zunehmend intrasparente Gutachten. In einer schriftlichen Anfrage fordern sie darum Abhilfe und schlagen eine öffentlich einsehbare Auftragsliste vor. Delia Bachmann

So transparent wie die Decke des Rathausdurchgangs sollen auch die Entscheidungsgrundlagen der Politik werden. Bild: Enzo Lopardo

Die städtischen Departemente geben jedes Jahr viel Geld für Studien, Pläne und Gutachten aus. Diese Papiere sollen der Politik und der Verwaltung die nötigen Informationen für solide Entscheidungen liefern. Offenbar ist es mit der Transparenz über diese Papiere und ihre Verfasser aber nicht so weit her, wie man annehmen könnte: «Als Gemeinderäte wissen wir derzeit nicht, welches Departement welche Studien an wen in Auftrag gibt», sagt FDP-Gemeinderätin Romana Heuberger. Zusammen mit Zeno Dähler (CVP/EDU), Reto Diener (Grüne), Hansruedi Hofer (SVP) und Markus Nater (GLP) reichte sie darum eine schriftliche Anfrage ein.