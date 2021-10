Podcast «Politbüro» – Wer hält es am längsten im Bundesrat aus? Das erste Wahlbarometer deutet auf gröbere Umwälzungen im Parlament hin. Was würde das für die Zusammensetzung des Bundesrats bedeuten? Antworten im «Politbüro». Raphaela Birrer als Gast , Christoph Lenz als Gast , Markus Häfliger als Gast , Philipp Loser als Host , Mirja Gabathuler als Produzentin

Wer bleibt länger? Foto: Keystone

Es gibt einen prozentualen Fehlerbereich, klar, aber die Resultate des ersten grossen Wahlbarometers sind auch so ziemlich deutlich: Die SVP geht vorweg – und dahinter etablieren sich fünf fast gleich starke Parteien.

Was würde ein solches Resultat für die Stabilität des Systems bedeuten? Für die Zusammensetzung des Bundesrats? Das diskutieren Raphaela Birrer, Christoph Lenz und Markus Häfliger im «Politbüro» des Bundeshauses. Und kommen dabei zum Schluss, dass sich wahrscheinlich gar nicht so viel ändern würde. Im Gegenteil: Wer sich nach einer solchen Wahl im Bundesrat zuerst bewegt (also zurücktritt), der verliert …

Raphaela Birrer ist Leiterin des Ressorts Inland der Redaktion Tamedia. @raphaelabirrer Markus Häfliger ist Bundeshausredaktor und Reporter bei der Seite Drei. Er beobachtet die Bundespolitik und ihre Akteurinnen und Akteure seit rund zwanzig Jahren. @M_Haefliger

