Mann aus Rikon vermisst – Wer hat Andreas Regli gesehen? Der 42-jährige Andreas Regli aus Rikon wird seit letzter Woche vermisst. Zuletzt wurde er am 3. November in Andermatt gesehen.

Die Kantonspolizei sucht derzeit nach Andreas Regli aus Rikon, der seit letzter Woche vermisst wird. Foto: PD

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, wird der in Rikon wohnhafte Andreas Regli seit letzter Woche vermisst. Zuletzt wurde der 42-jährige am Donnerstag, 3. November, zwischen 11 und 12 Uhr in Andermatt gesehen. Er habe den Ort zu Fuss in unbekannte Richtung verlassen. Regli sei circa 170 Zentimeter gross und von schlanker Statur. Zu seiner Kleidung kann die Polizei keine Angaben machen.

Zeugenaufruf: Personen, die Angaben über den Aufenthalt des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 058 648 48 48, in Verbindung zu setzen.

