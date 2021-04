Britische Polizei leitet Fahndung ein – Wer hat das grösste Kaninchen der Welt gestohlen? Die Besitzerin des Rekordhalters vermutet einen anderen Züchter hinter dem Diebstahl – und hat eine hohe Belohnung ausgesetzt.





Definitiv ein aussergewöhnliches Tier: Darius mit seiner Besitzerin. Foto: Dukas

Das grösste Kaninchen der Welt ist in England gestohlen worden. Wie die Polizei von West Mercia in Mittelengland mitteilte, verschwand das 129 Zentimeter lange Riesenkaninchen am Samstagabend aus dem Gehege seiner Besitzerin in Stoulton. Die Beamten fahnden nun nach den Dieben. Der Deutsche Riese, wie die Kaninchenrasse genannt wird, hört auf den Namen «Darius». Das braun-weisse Tier wurde 2010 vom Guinness Buch der Rekorde als grösstes Kaninchen der Welt ausgezeichnet.

«Darius ist jetzt zu alt, um sich fortzupflanzen. Also bringt ihn bitte zurück», schrieb seine Besitzerin Annette Edwards im Kurzbotschaftendienst Twitter. Sie sprach von einem «sehr traurigen Tag und setzte eine Belohnung von 1000 Pfund (rund 1270 Franken) Finderlohn aus. In der Zwischenzeit hat sie ihn verdoppelt. Hinter dem Diebstahl vermutet sie einen anderen Züchter.

2018 hatte Edwards den damals achtjährigen «Darius» aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er sollte seinen wohlverdienten Ruhestand fernab von Medienauftritten in seinem Zuhause geniessen. Darius› Sohn Simon starb 2010 auf einem Flug zu seinem neuen Besitzer über den Atlantik. Nach wenigen Monaten war er bereits auf 90 Zentimeter angewachsen und sollte seinen Vater später einmal in der Länge noch übertreffen.

AFP

Fehler gefunden?Jetzt melden.