Geschichte des Lippenkusses – Wer hat das Küssen erfunden? Für den Frieden, die Fortpflanzung, zur Fütterung: Warum und seit wann Menschen sich auf den Mund küssen, lässt sich nicht so einfach eruieren. Nun liefern Herpesviren neue Erkenntnisse. Jakob Wetzel

Heute mag es das Selbstverständlichste auf der Welt sein, aber Küssen ist eine relativ neue eine Erfindung. Foto: Getty Images

Auf den ersten Blick erscheint das Küssen gut erforscht. In den vergangenen Jahren haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler viele spannende, teils auch etwas skurrile Fakten zusammengetragen. Das beginnt damit, dass Knutschen gesund hält: Bei einem intensiven Kuss werden 80 Millionen Keime ausgetauscht, Küssen trainiert also das Immunsystem und kann so offenbar sogar allergische Reaktionen abmildern.