Fragestunde im Stadtparlament Winterthur – «Wer hat den Techumzug spassbefreit?» In der Fragestunde dürfen Parlamentarierinnen und Parlamentarier die Fragen stellen, die ihnen schon lange unter den Nägeln brennen. Gregory von Ballmoos Deborah von Wartburg

Solche Wasserspritzer vermisste Parlamentarier Christian Maier (FDP) am diesjährigen Frackumzug. Archivfoto: Marc Dahinden

Könnte man die Veloparkplätze mit Fotovoltaik-Anlagen ausrüsten? Sollte man die Veloschnellrouten nicht umbenennen? Und: Ist es nötig, dass die Tassen im Superblock bei der Kaffeemaschine in den Pausenräumen der Angestellten geheizt werden? Wann wird der Brunnen beim Schulhaus Hohfurri endlich repariert? Solche Fragen mussten die Stadträtinnen und Stadträte am Montagabend den Parlamentarierinnen und Parlamentariern beantworten. Die Antworten lauten im Übrigen: Schwierig. Ja. Jein. In den Herbstferien.