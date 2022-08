Vermisstmeldung aus Wiesendangen – Wer hat Kurt Hanselmann gesehen? Seit Dienstag wird der 71-jährige Kurt Hanselmann aus Wiesendangen vermisst. Möglicherweise hat er sich auf eine Bergwanderung im Sardonagebiet begeben.

Die Polizei sucht Kurt Hanselmann. Foto: Kantonspolizei Zürich

Die Kantonspolizei Zürich sucht nach Kurt Hanselmann aus Wiesendangen, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Der Mann wurde letztmals am Dienstag an seinem Wohnort in Wiesendangen gesehen. Aufgrund der polizeilichen Erkenntnisse besteht die Möglichkeit, dass sich der Vermisste am Mittwoch (10.8.2022) auf eine Bergwanderung im Sardonagebiet im Kanton Graubünden begab.

Kurt Hanselmann ist circa 170 Zentimeter gross, von schlanker Statur und hat grauweisse Haare. Zur aktuell getragenen Kleidung bestehen keine Hinweise, wie die Polizei weiter schreibt.

mps

Fehler gefunden?Jetzt melden.