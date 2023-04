«Sowohl der Optimist als auch der Pessimist tragen ihren Teil zur Gesellschaft bei. Der Optimist erfindet das Flugzeug, der Pessimist den Fallschirm.» Diesen Spruch von George Bernard Shaw las ich kürzlich, was ich zum Anlass nahm, darüber nachzudenken, was ein Optimist beziehungsweise ein Pessimist eigentlich ist. Man sagt, der Optimist hat es leichter im Leben, der Pessimist hat dafür recht. Das kann aber eigentlich ja nur ein Pessimist behaupten. Denn der Optimist glaubt ja auch, dass er recht hat und sich alles zum Guten wenden wird. Der Pessimist weiss, dass das nicht stimmt. Denn wie endet jedes Leben? Na also.