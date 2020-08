Comeback in Winterthur – Wer hinter dem besten Glace der Stadt steckt Im Glacevergleich des «Landboten» holte sich die Gelateria Pura Vida die Bestnote. Dafür verantwortlich ist ein Winterthurer Rückkehrer mit einer politischen Vergangenheit. Deborah Stoffel

Er hat sich mit Mitte 40 für die Selbständigkeit entschieden: der ehemalige Winterthurer SP-Präsident Christian Ulrich vor seiner Gelateria Pura Vida in der Obergasse. Madeleine Schoder

Diesen Montag standen Christian Ulrich und Lea Bitzer zwischen Zwetschgenbäumen am Bodensee - ein Degustation beim benachbarten Bauern. Und wie sie da so standen und Zwetschgen assen, kam noch ein Nachbar hinzu, auch er ein Bauer, streckte den beiden einen Pfirsich hin und sagte provokativ: «Esst mal was Richtiges.» Die beiden Glaceunternehmer liessen sich nicht zweimal bitten und nahmen schliesslich nebst den Zwetschgen auch Pfirsiche und Nektarinen mit, Früchte, die schon zu reif sind für den Transport in die Läden - aber genau reif genug für ein gutes Sorbet.