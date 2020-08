YB will heute Geschichte schreiben

Die BSC Young Boys möchten am heutigen Sonntag einer erfolgreichen Saison die Krönung aufsetzen. Nachdem die Berner in diesem Jahr bereits den Meistertitel feiern konnten, winkt mit dem Cupsieg nun das Double. Für YB wäre dieses Ereignis von historischem Ausmass: Das erste und bisher einzige Double in der Vereinsgeschichte liegt bereits 62 Jahre zurück. Auch der letzte Cuptitel selbst ist mit dem Triumph im Jahr 1987 schon ein Weilchen her. Aus Berner Sicht soll sich dies heute ändern.