Trump kämpft «wie der Teufel»

US-Präsident Donald Trump rief bei einem Wahlkampfauftritt in Dalton nördlich von Atlanta dazu auf, für Perdue und Loeffler zu stimmen. «Das könnte die wichtigste Stimme sein, die ihr für den Rest eures Lebens abgeben werdet», sagte er vor Tausenden Anhängern. Ossoff und Warnock seien «Extremisten, die alles zerstören würden, was den Patrioten in Georgia am Herzen liegt».

Trotz der bevorstehenden Vereidigung Bidens am 20. Januar will Trump weiterhin mit aller Macht an seinem Amt festhalten. «Sie werden das Weisse Haus nicht erobern, wir werden wie der Teufel kämpfen», sagte er in Dalton. In seiner 83-minütigen Ansprache wiederholte Trump seine bekannten und unbelegten Wahlbetrugsvorwürfe.

Der Republikaner behauptete erneut, er habe die Wahl am 3. November klar gewonnen. Tatsächlich hat nach den offiziellen Ergebnissen aus den Bundesstaaten eindeutig Biden gesiegt. Trumps Lager ist mit Dutzenden Klagen gegen das Wahlergebnis gescheitert, auch vor dem Obersten Gericht der USA in Washington.