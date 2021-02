Vollbelegung im Gefängnis – Wer in Winterthur hinter Gitter sitzt Mit einem Neubau will der Kanton die Haftplätze im Bezirksgefängnis Winterthur fast verdoppeln. Gebraucht werden die Betten vor allem für junge Ausländer, die noch nicht verurteilt sind. Gregory von Ballmoos

Das Bezirksgefängnis war Ende Januar voll belegt. Foto: Marc Dahinden

Fast 115 Millionen Franken will der Kanton Zürich für das neue Gefängnis in Winterthur ausgeben. Im Frühling 2024 soll es eröffnet werden, und es wird fast doppelt so vielen Insassen Platz bieten wie das aktuelle.

Am 29. Januar dieses Jahres sind im Bezirksgefängnis alle 48 Plätze belegt. Das ist keine Ausnahme, sondern vielmehr die Regel, heisst es bei der zuständigen Stelle. Die durchschnittliche Auslastung für die Jahre 2019 und 2020 des Gefängnisses lag zwischen 95 und 100 Prozent.

Verurteilt ist jedoch keiner der Insassen. Im Gefängnis Winterthur wird nur Untersuchungshaft (U-Haft) abgesessen. Diese wird hauptsächlich aus drei Gründen angeordnet: Fluchtgefahr, Wiederholungsgefahr und Verdunkelungsgefahr. Es gilt für alle Insassen die Unschuldsvermutung.