Analyse zum Schweizer Scheitern – Wer jetzt Patrick Fischer loswerden will, liegt falsch Vierte Niederlage in einem Viertelfinal in Serie – und trotzdem stimmt unter dem Nationalcoach die Entwicklung der Schweizer Eishockeyaner. Sorgen bereitet etwas anderes. Meinung Simon Graf aus Helsinki

Geknickte Schweizer Spieler nach der 0:3-Niederlage im WM-Viertelfinal gegen die USA. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Die Schweizer Eishockeyaner weckten mit ihrem angriffigen, zeitweise begeisternden Auftreten an der WM grosse Hoffnungen. Umso grösser ist die Ernüchterung nach ihrem abermaligen Scheitern im Viertelfinal gegen die USA (0:3). Seit sie WM-Gold in Kopenhagen 2018 nur um Zentimeter verpassten, verloren die Schweizer alle vier Viertelfinals an grossen Turnieren: 2019 in Bratislava, 2021 in Riga, 2022 an den Olympischen Spielen in Peking und nun in Helsinki.