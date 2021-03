Kantonsräte zu Rheinfall und Ellikerfeld – «Wer kam auf die Idee, auf den Damm zu verzichten?» Die vier Weinländer Kantonsräte stellen dem Regierungsrat kritische Fragen. Sie wollen etwa wissen, warum im Ellikerfeld noch kein Damm gebaut wird. Und sie vermissen eine Strategie beim Rheinfall. Rafael Rohner

Das Ufer bei Ellikon ist flach. Bei Hochwasser fliesst das Wasser deshalb weit ins Land hinein und hinterlässt beim Zurückfliessen Tümpel. Foto: Melanie Duchene

Meist vertreten die vier Weinländer Kantonsräte völlig unterschiedliche Positionen. Doch wenn es um ihre Heimatregion geht, spannen Martin Farner (FDP), Paul Meyer (SVP), Markus Späth (SP) und Konrad Langhart (CVP) zusammen. Sie haben im Kantonsrat eine dringliche Interpellation eingereicht. Darin stellen sie dem Regierungsrat kritische Fragen zu zwei Themen, die im Bezirk Andelfingen derzeit beschäftigen.

Erstens zum Ellikerfeld: Der Regierungsrat hat kürzlich entschieden, bis 2024 noch keinen Ersatzdamm am Rhein zu bauen. Dieser hätte verhindern sollen, dass bei Hochwasser Tümpel entstehen, die eine Mückenplage auslösen.

Zweitens zum Rheinfall: Der Kanton Schaffhausen will mit dem Kraftwerk am Rheinfall mehr Strom produzieren. Dadurch fliesst allerdings weniger Wasser den Rheinfall hinab. Der «Landbote» berichtete kürzlich über beide Themen.

Marthalen wehrt sich

Die vier Kantonsräte wollen vom Regierungsrat nun etwa wissen, was sich der Regierungsrat davon verspricht, erst 2024 über den Bau eines Damms beim Ellikerfeld zu entscheiden. Sie weisen darauf hin, dass dieser vom Kantonsrat 2006 einstimmig gutgeheissen wurde. «Wann und vom wem kam die Idee, auf den Bau des zurückversetzten Elliker Damms zu verzichten?»

Weiter wollen sie wissen, weshalb sich der Regierungsrat nicht an seine eigene Bedingungen hält. Denn gemäss diesen hätte man auf den Damm nur dann verzichten dürfen, falls sich alle Beteiligten einig sind. Dem sei aber nicht so. Bis heute hat die hauptbetroffene Gemeinde Marthalen das entsprechende Entwicklungskonzept nicht unterzeichnet.

«Es verstösst gegen Treu und Glauben, wenn man nun hingeht und so tut, als ob man 2024 vielleicht doch den Bau in Angriff nehmen werde», sagte Farner kürzlich zum «Landboten». «Was soll sich in drei Jahren anders präsentieren als heute?» Er sei mehr als enttäuscht.

Juniorpartner am Rheinfall

Unzufrieden sind die Weinländer Kantonsräte mit dem Regierungsrat auch wegen des Rheinfalls. Zwar ziehe das Zürcher Ufer des Rheinfalls (Schloss Laufen) fast gleich viele Personen an wie jenes in Schaffhausen. Operativ habe Schaffhausen aber klar den Lead und behandle den Kanton Zürich als Juniorpartner.

Die Absicht, die Wasserkraft am Rheinfall intensiver zu nutzen, werfe nun «dringliche Fragen» auf, heisst es in der Interpellation.

Der Rheinfall vom Zürcher Ufer her fotografiert mit dem Schloss Laufen. Das Wasserkraftwerk befindet sich am oberen Bildrand auf der Schaffhauser Seite. Foto: Madeleine Schoder

Die Kantonsräte wollen unter anderem wissen, ob das Vorhaben miteinander abgesprochen wurde und ob man die potenziellen Auswirkungen auf das Naturschauspiel und dessen touristische Bedeutung thematisiert habe. «Wie beurteilt der Regierungsrat die Pläne?»

Weiter stellen die Kantonsräte grundsätzliche Fragen: «Welche Strategie verfolgen die beiden Kantone für eine nachhaltige, wertschöpfende Entwicklung des Rheinfalltourismus?» Und welche Marketingmassnahmen habe man geplant? «Gibt es bei diesen bestehenden Stromkraftwerken oder an andern Orten am Rhein Pläne, die Wasserkraft als erneuerbare Energiequelle intensiver zu nutzen?»