Kolumne Stadtverbesserer – Wer kübelt die Kübel? Die Stadt hat zwölf roboterähnliche Hightech-Mülleimer aufgestellt. Aber wird es ihr auch gelingen, die Kontrolle über ihre Schöpfung zu behalten? Hannes Boos

Dient er uns zur Entsorgung oder dienen wir bald ihm, dem Entsorger? Ein solarbetriebener «Roboter»-Kübel. Foto: Madeleine Schoder

Die Frustration war jüngst gross bei einem Kollegen, dessen Handy abends keinen Akku mehr hatte: Das Intranet versagte ihm ohne SMS-Bestätigung den Zugang. Ähnlich genervt war gestern ein anderer Journalist, dessen Computer sich nicht einschalten liess. «Habe ich die Erlaubnis, ihn kaputt zu schlagen?»

Der Stadtverbesserer gibt die Erlaubnis gern. Leider werden nämlich immer grössere Teile unseres Lebens von der Technik beherrscht. Sogar die neuen Mülleimer der Stadt geben uns Befehle, wie ein Leser dieser Zeitung kürzlich erfahren musste: «Das Stopp-Zeichen war erkennbar und die Öffnung liess sich nicht betätigen», schreibt er in einem Kommentar.

Zwölf dieser solarbetriebenen Müllpress-Kübel stehen bereits in Winterthur, 82 sollen folgen. Dem Stadtverbesserer schwant Übles. Was, wenn die Sonneneinstrahlung durch die Klimaerwärmung bald so stark wird, dass sich die Rechenleistung der «Roboter»-Kübel rasant steigert?

Ausgestattet mit Superintelligenz würden die Eimer ein einziges Ziel verfolgen: die Strassen der Stadt sauber zu halten. Von Zigarettenstummeln bis hin zu ganzen Rauchern, von Hundekot bis zu den Hundehaltern; aller Schmutz wird samt seiner Ursache beseitigt. Schliesslich kommen die Kübel zum einzig logischen Schluss: Ein sauberes Winterthur ist nur ohne Winterthurer möglich.

Hilflos müssen die Menschen zuschauen, wie ihre Freunde und Verwandten fein säuberlich gepresst und in den Unterflurcontainern gelagert werden. Eingreifen kann niemand: Das Stadtparlament hat Sommerpause und Spiderman ist mit einer Instagram-Story beschäftigt. Auch die Armee kann nicht zur Hilfe kommen, weil Christa Meier ein Fahrverbot über die ganze Stadt verhängt hat (Anwohnerinnen ausgenommen).

Der Stadtverbesserer findet: Eine Gefahr à la Terminator verlangt auch eine entsprechende Lösung. Um den Bau der Kübel zu verhindern, muss eine Zeitreise her. Die nötige Technologie liefert die Firma System-Clinch, bei der die Stadt neu ihre Daten lagert. Zum Glück führt deren Homepage nämlich direkt in die 90er zurück.

Hannes Boos ist freier Journalist beim Landboten. Er ist in Winterthur aufgewachsen und studierte Philosophie, mittelalterliches Latein und Geschichte in Zürich und Freiburg im Breisgau. Mehr Infos

