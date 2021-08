Gut gebrüllt - Wer macht es Corona-mässig besser als die Zürcher?

Gut gebrüllt im Kantonsrat – Wer macht es Corona-mässig besser als die Zürcher? Haben die Ferien unseren Politikerinnen und Politikern Erkenntnisse gebracht? Und wie solls hier weitergehen? Dazu gibt es pointierte Meinungen. Meinung Pascal Unternährer

Ferienzeit ist Reisezeit, heisst es. Reisen bildet, sagt man auch. In Pandemiezeiten ist es zudem interessant zu erleben, wie es andere Länder handhaben mit den Corona-Massnahmen.

Wir haben deshalb ausgewählte Kantonsrätinnen und -räte nach ihren einschlägigen Ferienerfahrungen gefragt. Und wir wollten wissen, ob sie daraus Rückschlüsse für das Corona-Regime im Kanton Zürich ziehen.

«Der Ungeimpfte darf die Freiheit des Geimpften nicht stehlen – und umgekehrt.» Josef Widler (Die Mitte)

In Palma de Mallorca und in Bonn war Josef Widler (Die Mitte). Als «daneben» empfand er, dass auf der spanischen Insel auch Kinder unter 12 Jahren Masken tragen mussten. Das Zertifikat musste der geimpfte Widler mehrmals zeigen. Die jungen Ferienrückkehrer von der Partyinsel sollen sich zu Hause so verhalten, als hätten sie das Virus in sich, findet Widler. Rigide war das Regime auf den deutschen Autobahnraststätten: Den Kaffee gabs nur mit Zertifikat. In der Hotelbar wiederum feierten 50 Personen ohne Maske – und ohne zuvor kontrolliert worden zu sein. «Inkonsequent», so Widler.