World Economic Forum 2022 – Wer nach Davos kommt, wer fehlen wird – und worüber sich die Hoteliers sorgen Nach zwei Jahren Zwangspause startet am Sonntag das WEF. Der Ukraine-Krieg steht im Mittelpunkt, das hat Folgen für die Gästeliste. Und auch für die Partys. Holger Alich Edith Hollenstein

Klaus Schwab, Gründer und Präsident des World Economic Forum (WEF), ist froh, dass nach zwei Jahren Pause das Treffen der globalen Elite in Davos wieder stattfinden kann. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

An grossen Worten wurde nicht gespart: Die Welt stehe an einem «Wendepunkt der Geschichte», sagte Klaus Schwab, Gründer und Präsident des World Economic Forum (WEF), am Mittwoch vor den Medien. Mit dem Krieg in der Ukraine, der Pandemie, der Inflation und dem ungebremsten Klimawandel sei die Ausgangslage so komplex wie noch nie.

Probleme gibt es zuhauf, dennoch fällt das WEF dieses Jahr kleiner aus. Statt wie sonst üblich 3000 kommen nur rund 2500 Teilnehmer. «Die Teilnehmerzahl widerspiegelt die Tatsache, dass gewisse Länder immer noch unter der Pandemie leiden und dass die Anreise für gewisse Personen wegen der Reiserestriktionen noch erschwert ist», erklärt ein WEF-Sprecher.