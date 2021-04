Konkursfall in Winterthur – «Wer nur auf Hilfe wartet, verhungert unterwegs» Ein Unternehmer, der anonym bleiben möchte, führte bis vor kurzem ein Fitnessstudio. Er hat lange gegen den Konkurs gekämpft und am Ende doch verloren. Die Lockerungen kommen für ihn zwei Wochen zu spät. Fabienne Jacomet

Für den Betreiber eines Winterthurer Fitnessstudios kamen die Lockerungen zu spät. Symbolfoto: Reto Oeschger

«Ich habe mein Fitnessstudio über viele Jahre hinweg mit grossem Enthusiasmus geführt. Natürlich gab es da neben guten auch schlechte Zeiten. 2017 und 2018 hatten wir sehr zu kämpfen. Es gab viele Neueröffnungen in Winterthur, was zu einem Überangebot führte. Wir mussten Mitarbeitende entlassen und machten Schulden. Zu dieser Zeit stand ich praktisch allein im Studio, manchmal zwölf Stunden pro Tag. Ab und an halfen mir Kollegen aus. Aber als Inhaber stand immer ich an der Front und gab alles.

Im Jahr darauf schien es, als hätten wir die Kurve gekriegt. Die Leute kamen wieder und schlossen neue Abos ab. Ich sagte damals zu meinem Kollegen: Ich glaube, das Schlimmste haben wir geschafft. Es geht wieder bergauf. Ohne Corona und die angeordneten Schliessungen hätten wir unsere alten Schulden noch begleichen können.