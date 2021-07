Sommerwettbewerb – Wer rätselt, rostet nicht – machen Sie mit! Das «Landbote»-Sommerrätsel ist zurück. Finden Sie die Schauplätze der 16 Rätselbilder, und gewinnen Sie attraktive Preise. Dieses Jahr ist das Thema «Metallisch». Aber Achtung: Nicht alles was glänzt, ist Gold. Michael Graf , Gregory von Ballmoos

Erstaunte Gesichter mit Zahnlücken: Wo wurde dieses Bild aufgenommen? Diesen Sommer ist Ihre Ortskenntnis gefragt. Foto: Marc Dahinden

Winterthur, die Industriestadt – das stimmt nicht mehr ganz. Längst sind Bildung und Gesundheit zu ähnlich starken Zugpferden der Stadt geworden. Doch die stählernen Zeitzeugen der Maschinenzeit prägen nach wie vor das Stadtbild. Und auch sonst sind Metalle allgegenwärtig: von den grünen Spitzdächern der Kirchtürme bis zum Messing-Brunnenrohr, vom nostalgischen Gusseisen-Kandelaber zur topmodernen Alufassade der Axa-Arena. Folgen Sie dieses Jahr Ihrer inneren Magnetnadel, und finden Sie die Schauplätze unserer Rätselbilder, die alle unter dem Motto «Metallisch» stehen. Ein kleines Beispiel haben wir Ihnen schon im Bild geliefert: Diese charmanten Zahnlückengesichter stammen aus dem Tragwerk der Halle 53 am Katharina-Sulzer-Platz.

So wirds gespielt

Hätten Sies gewusst? Dann sollten Sie sich auch an unseren nächsten 16 Bildern versuchen. Diese erscheinen hier in loser Folge über die Sommermonate. Sie stammen mehrheitlich aus der Stadt Winterthur, vereinzelt auch aus der weiteren «Landbote»-Region. Gesucht ist jeweils der Ort der Aufnahme. Seien Sie präzis: In unserem Beispiel würden sowohl «Halle 53» als auch «Katharina-Sulzer-Platz» zählen. «Sulzer-Areal» wäre uns aber zu ungenau. Damits nicht zu schwer wird, liefern wir in den Texten einige Hinweise mit.

Ein Bike für 2000 Franken

Einsendeschluss ist der Freitag, 3. September. Wie immer werden alle Bilder kurz vor Schluss noch mal in einer Übersicht abgedruckt. Als Hauptgewinn lockt, wie in den letzten Jahren, wieder ein Bike nach freier Wahl aus dem Sortiment von Bike World Kesselhaus im Wert von 2000 Franken. Allen Sponsoren sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wünschen wir viel Spass beim Rätseln!

Das können Sie gewinnen Infos einblenden 1. Preis: Ein Velo aus dem Bike-World-Sortiment im Wert von 2000 Franken, gesponsert von Bike-World Kesselhaus Winterthur 2. bis 11. Preis: Je zwei Gutscheine fürs Casinotheater à 50 Franken 12. bis 13. Preis: Je ein Gutschein für den T-Store im Wert von 100 Franken 14. bis 16. Preis: Je zwei Gratiseintritte ins Technorama 17. bis 21. Preis: Je ein «Winterthur Monopoly» 22. bis 27. Preis: Je ein Gutschein für den T-Store im Wert von 50 Franken 28. bis 37. Preis: Je zwei ZVV-Spezialkarten für die 2. Klasse

Die rätselhaften Metallhüte

Wie ein umgekehrter Hundenapf: Wo findet man diese Metallkörper? Foto: Marc Dahinden

Pünktlich zum Start der Sommerferien startet auch das Landbote-Fotorätsel. Falls Sie sich aufs Velo schwingen, um die Schauplätze der Bilder zu suchen, seien Sie vorsichtig, dass Sie nicht über das Motiv des ersten Rätselbilds fallen – die Metallkörper sind nämlich fest auf dem Asphalt befestigt. Doch wo findet man diese Dinger, deren Design irgendwo zwischen Hut, Druckknopf und umgedrehtem Hundenapf anzusiedeln ist? Der Standort ist die erste Antwort – 15 weitere Bilder folgen in den nächsten Wochen. Doch was, wenn Sie gar kein Velo haben? Dann lohnt sich miträtseln doppelt, der Hauptpreis ist ein Bike im Wert von 2000 Franken gesponsert von Bike-World Kesselhaus. (mig)

