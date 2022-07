Aufgefallen in Winterthur – Helikopter kreiste über Rotem Turm Im Stadtzentrum zog heute Vormittag über dem Turmareal ein Helikopter seine Kreise. Er lieferte Material für Bauarbeiten. Mit seinem Lärm zog er Schaulustige an – und schreckte die Anwohner auf. Till Hirsekorn

Am Dienstagvormittag flog ein Helikopter Baumaterial aufs Turmareal. Screenshot: Till Hirsekorn

Man hörte und sah ihn schon vom Hauptbahnhof aus: Den Helikopter, der rund ums Turm-Areal kreiste, dann in Richtung Brühlberg und wieder zurück in Stadtzentrum zum Roten Turm. «Ein Höllenlärm!», fanden zwei irritierte Anwohner, die sich beim Landboten meldeten und auch bei den Behörden nachfragten. «Wir wussten ja von nichts!» Zwischen acht und zwölf Uhr ratterte und flatterte der Helikopter in ihrem Quartier umher.