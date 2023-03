«Apropos» – der tägliche Podcast – Wer reguliert die Riesen-Bank? Was bedeutet es für die Kunden? Fragen und Antworten zur Fusion Was bedeutet die Übernahme der CS durch die UBS? Für die Angestellten? Für den Finanzplatz? Für die Wirtschaft? Die Politik? Antworten in einer neuen Folge von «Apropos». Philipp Loser als Host Jorgos Brouzos als Gast Sibylle Hartmann als Produzentin

Und dann war es zu Ende. Kaum eine Bank hat die Schweiz während ihrer Geschichte so geprägt wie die Credit Suisse. Angesichts dessen war das Ende der Bank fast schon seltsam nüchtern, verkündet an einem Sonntagabend in Bern. Die CS wird für 3 Milliarden von der UBS übernommen, der Bund garantiert zusätzliche 209 Milliarden Liquidität. Nun entsteht eine Riesen-Bank mit einer Bilanzsumme, die zweimal so gross wie das BIP der Schweiz ist.

Warum musste es so schnell mit der Fusion gehen? Was kostet die öffentliche Hand das Zusammengehen ? Was bedeutet die Übernahme für die Angestellten der neuen Bank? Für den Finanzplatz? Für uns alle? Die aktuelle Folge von «Apropos» dreht sich um die grösste Fusion der Schweizer Wirtschaftsgeschichte. Zu Gast ist Wirtschaftsredaktor Jorgos Brouzos, Gastgeber ist Philipp Loser.

Jorgos Brouzos ist seit 2015 Wirtschaftsjournalist bei Tamedia. Seit November 2022 ist er stellvertretender Ressortleiter des Wirtschaftsteams. Er berichtet hauptsächlich über den Schweizer Finanzplatz und den Rohstoffsektor. Er hat an der Universität Zürich Politikwissenschaften studiert. Mehr Infos @jorgosbrouzos Sibylle Hartmann ist Redaktorin im Ressort Desk/Interaktion und moderiert den Podcast «Gesprächsstoff». Sie hat Medien- und Kommunikationswissenschaften in Fribourg und Schauspiel in Bern studiert. Mehr Infos @sibelhartmann

