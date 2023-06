Mindestlohn Ja oder Nein?

Winterthur stimmt heute über einen Mindestlohn von 23 Franken pro Stunde auf Stadtgebiet ab. Auch in Zürich entscheidet die Stimmbevölkerung über einen ähnlichen Vorschlag. Die beiden Städte könnten damit die ersten Gemeinden der Schweiz mit eigenem Mindestlohn werden.

Die Initiative sieht vor, dass der Mindestlohn für jede Erwerbsarbeit auf Winterthurer Stadtgebiet gilt. Betroffen wären also auch auswärtige Unternehmen, die Aufträge in der Stadt ausführen. Ausgenommen sind Lernende, Praktika bis zu zwölf Monate, Minderjährige in Ferienjobs und Angehörige in Familienbetrieben. Wird die Initiative angenommen, muss der Stadtrat zuerst die Details ausarbeiten. Im Anschluss gibt es eine einjährige Übergangsfrist für Unternehmen, um ihre Arbeitsverträge anzupassen.

Die Befürworter der Initiative argumentieren, dass ein Vollzeitlohn zum Leben reichen müsse. Die Initiative würde damit gegen Armut helfen, so die Befürworter, und so die Sozialkosten senken. Zudem sehen sie darin ein Instrument gegen die Lohnschere zwischen Mann und Frau, da zwei Drittel der Betroffenen weiblich sind. Der Mindestlohn sei unter dem Strich positiv für die Wirtschaft, weil so mehr Geld für Konsum vorhanden sei. Die Initiative wird unterstützt von der SP, den Grünen und der AL sowie von Gewerkschaften und Hilfswerken.

Die Gegner kritisieren, dass die Initiative die Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern untergrabe. Sie befürchten den Verlust von Arbeitsplätzen, steigende Preise und grossen bürokratischen Aufwand. Zudem argumentieren sie, dass der Anreiz für Aus- und Weiterbildungen sinke, wenn Ungelernte besser verdienen. Auch werde damit nur einem kleinen Teil der Armutsbetroffenen geholfen. Die Kontrolle auswärtiger Firmen sei kaum möglich. Gegen die Initiative sind die GLP, die FDP und die SVP sowie der KMU-Verband, die Handelskammer Winterthur und die Cityvereinigung Junge Altstadt.

KMU-Verbandspräsidentin Desirée Schiess (links) und SP-Stadtparlamentarierin Maria Sorgo diskutierten das dafür und dawider eines möglichen Mindestlohns in Winterthur. Madeleine Schoder

Erste Ergebnisse werden im Laufe des Sonntagnachmittags erwartet. (jok)