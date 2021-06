Ausgangslage

Es ist kein Leckerbissen zwischen Top-Nationen, der uns heute erwartet. Trotzdem darf man gespannt sein aufs Duell. Obwohl die Dänen zum ersten Mal seit 17 Jahren wieder die K.o.-Phase an einer EM erreichten, gehen sie als leichte Favoriten in die Partie. Wales schaffte 2016 sensationell den Einzug in den EM-Halbfinal, ist aber nicht als grosses Team angesehen. Dänemark wird dagegen oftmals gar als Geheimfavorit angepriesen.