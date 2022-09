Christian Seiler kocht – Wer Schwein haben will, braucht Zeit Die Vorbereitungszeit dieses Gerichts verhält sich umgekehrt proportional zur Dauer seines Verschwindens. Christian Seiler (Das Magazin)

Bild: Reinhard Hunger

Schweinefleisch ist unter vielen Menschen, die etwas auf ihre kulinarische Kompetenz halten, verpönt. Das hat gute Gründe. Schweine, deren Teile wir im Supermarkt günstig angeboten bekommen, haben ein Leben geführt, das, um es euphemistisch zu formulieren, nicht artgerecht ist. Wenn ich also in dieser Kolumne die Freuden des Schweinsbratens lobe, dann nur unter dem Hinweis darauf, dass zu den Vorbereitungen dieser grossartigen klassischen Delikatesse auch ein sorgfältiger Beschaffungsprozess gehört. Besorgen Sie sich Ihr Schweinefleisch zum Beispiel am Bauernhof oder bei Metzgern Ihres Vertrauens – und planen Sie dafür genug Zeit ein, denn Zeit ist neben der Qualität des Fleisches wohl die wichtigste Zutat, um diesen Braten gelingen zu lassen.