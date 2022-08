Putin braucht neue Soldaten – Wer sechs Monate kämpft, dem wird die Strafe erlassen Der russischen Arme fehlen in der Ukraine offenbar Zehntausende Soldaten. Sie werden nun unter Wehrpflichtigen, Freiwilligen oder in Gefängnissen rekrutiert. Christoph Koopmann

Will seine Armee per 2023 um 137’000 Mann vergrössern: Russlands Präsident Wladimir Putin. Foto: Mikhail Klimentyev (AP)

Russlands Truppen haben grosse Probleme. Was sich Präsident Wladimir Putin vor sechs Monaten als Blitzkrieg vorgestellt hatte, ist längst ein zermürbender Stellungskrieg geworden. Hier kommen die Invasoren mal ein paar Kilometer voran, dort schlagen die Verteidiger sie mal ein paar Kilometer zurück. Es ist erstens offensichtlich geworden, dass sich die Ukrainer unerwartet heftig wehren. Zweitens hat Russlands Militär offenbar grosse Schwierigkeiten in Sachen Taktik, Ausrüstung und Logistik.

Und das Pentagon schätzte Anfang August, 70’000 bis 80’000 russische Soldaten seien im Krieg bislang verwundet oder getötet worden, mit Namen identifiziert sind bisher 5801 Tote. Putin scheinen die Soldaten auszugehen. Deshalb will er die Armee vergrössern und die Zahl der bewaffneten Kräfte um 137’000 auf 1,15 Millionen erhöhen. Schon jetzt versucht der Kreml, die Lücken mit immer verzweifelteren Methoden zu stopfen. Denn bei der Personalgewinnung hat Putin sich selbst ein Hindernis geschaffen: Weil die russische Invasion in der Ukraine offiziell als «militärische Spezialoperation» gilt und nicht als «Krieg», kann er keine Generalmobilmachung anordnen. Die Reservisten, die es in riesiger Zahl im Land gibt, kann er bislang nicht zum Kampf verpflichten.

Wehrpflichtige unter Druck

Schon früh gab es Berichte, Wehrpflichtige würden als Lückenfüller in den Kampf geschickt. Das musste Putin auch bald einräumen, er sagte aber, sie würden alle abgezogen. Doch auch Monate später haben offenbar unerfahrene Rekruten in der Ukraine gekämpft. Wehrpflichtig sind in Russland grundsätzlich Männer zwischen 18 und 27 Jahren, zweimal im Jahr wird eingezogen. Allein im Frühsommer sind laut Plan 134’500 junge Russen zum Militär gestossen. Laut Gesetz können sie nach drei Monaten Vertragssoldaten werden. NGOs und regierungskritische Medien berichten, wie Wehrpflichtige mit grossen Versprechungen oder Druck dazu gebracht würden, schnell zu unterzeichnen.

Zusätzlich hat der Kreml den Regionalregierungen aufgetragen, eigene Freiwilligeneinheiten aufzustellen. Zahlreiche Teile der Russischen Föderation haben nach neuen Erkenntnissen des Institute for the Study of War (ISW) in Washington bereits eine oder mehrere Einheiten gebildet und manche bereits in die Ukraine geschickt, von Karelien an der Grenze zu Finnland bis nach Chabarowsk am Japanischen Meer.

Nicht immer müssen die Männer militärische Erfahrung vorweisen, ihr Training dauert offenbar nur wenige Wochen.

Zudem hat das russische Militär die Altersgrenze von 40 Jahren für neue Rekruten gestrichen, die Armee fährt seit Wochen mit mobilen Rekrutierungsbüros durchs Land, hat Werbekampagnen auf Plakaten und Social Media gestartet. Mehr als 30’000 Kämpfer will der Kreml so nach Einschätzung des ISW gewinnen. Nicht immer müssen die Männer militärische Erfahrung vorweisen, ihr Training dauert offenbar nur wenige Wochen.

Die russische Investigativplattform «Meduza» berichtet, dass Russlands reguläre Streitkräfte seit Ende März von Söldnern der Firma Wagner unterstützt würden. Den Analysten des ISW zufolge verlässt sich die russische Militärführung vor allem im Donbass im Gefecht stark auf Söldnertruppen wie diese. Entsprechend gross scheint der Personalbedarf auch dort zu sein.

In der Ukraine hat Putin zu wenig Kämpfer: Russische Soldaten tragen eine riesige russische Flagge am nationalen Tag der Flagge in Moskau. Foto: Maxim Shipenkov (EPA)

Menschenrechtler berichten, es werde nun sogar in Untersuchungsgefängnissen um Rekruten geworben. Ebenso seien Anwerber in mindestens 21 Strafkolonien im ganzen Land gekommen. Diese Woche berichtete die Gefangenenrechtsorganisation Gulagu.net, aus einem Lager in der Region Rjasan seien 120 Männer für den Einsatz abgeholt worden. Schon zuvor hatte Gulagu.net öffentlich gemacht, dass Wagner in der Region Leningrad um Gefangene werbe.

Und in Lagern etwa in den Regionen Brjansk, Jaroslawl und Tula soll ein spezieller Rekrutierer aufgetaucht sein, berichten Augenzeugen übereinstimmend den unabhängigen russischen Rechercheplattformen «Mediasona» und «The Insider»: Jewgeni Prigoschin persönlich, den die EU als «Gründer und inoffiziellen Leiter» der Gruppe Wagner auf die Sanktionsliste gesetzt hat. Insassen berichteten, Prigoschin und seine Leute hätten gefragt, wer zum Kampf in die Ukraine wolle. «Am meisten interessiert waren sie an Mördern und Räubern», zitiert «Mediazona» einen Gefangenen. Sie hätten ihnen viel Geld versprochen – und Straferlass, wenn sie sechs Monate an der Front durchhalten.



