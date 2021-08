Aktion gegen Food-Waste – Wer sich alles bei Planted bediente Am Samstag verscherbelte die Firma Planted in Kemptthal 3,8 Tonnen ihres pflanzlichen Poulets, um es nicht wegwerfen zu müssen. Jonas Gabrieli

Die Kartons mit den zwei Kilogramm schweren Verpackungen leerten sich am Samstag rasch. Foto: Madeleine Schoder

Der Andrang ist gross. Eigentlich geht es am Samstagmorgen erst um zehn Uhr los. Doch bereits 45 Minuten vorher treffen die ersten Autofahrer und Fussgänger aus dem «Valley» in Kemptthal ein.

Sie sind hier, um insgesamt 3,8 Tonnen pflanzliches Poulet der Firma Planted abzuholen, damit es Ende September nicht im Abfall landet. Der Fleischersatz besteht grösstenteils aus Erbsen. Der Überschuss war wegen der Corona-bedingten Schliessungen in der Gastronomie und der Homeoffice-Pflicht entstanden.

Alexandre Urbach packte in seinen Pick-up gleich 30 Kilogramm Fleischersatz. Foto: Madeleine Schoder

In der Autoschlange ganz zuvorderst sitzt Alexandre Urbach in einem schwarzen Pick-up-Truck und wartet, bis es losgeht. Er hat an diesem Tag eine regelrechte Tour de Suisse von seinem Wohnort in der Nähe von St. Margrethen bis in die Innerschweiz vor. «Weil ich noch einen Termin bei Elsau hatte, kam ich sowieso hier vorbei.» Er hat gleich 30 Kilogramm Planted reserviert, obwohl er es noch nie probiert hat. «Ich bin gespannt und werde den Grossteil an Freunde und Bekannte verteilen.»

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung