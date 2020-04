Sammelhöfe haben zu tun – Wer sich nicht an die Regeln hält, bekommt es zu hören Die regionalen Sammelstellen haben mehr Arbeit als sonst, und manchmal geben sich Entsorger renitent. Zudem lässt die Sorgfalt beim Trennen nach. Nicole Döbeli

Andere Teams müssen der Sammelstelle in Illnau-Effretikon mit Personal aushelfen. Foto: Johanna Bossart

Weil viele Leute derzeit weniger zu tun haben, widmen sie sich grosszügig den eigenen vier Wänden und tun das, was sonst oft zu kurz kommt: ausmisten und entsorgen. In Winterthur stauen sich die Autos vor dem Maag Recycling, und Ende der vergangenen Woche vermeldete der Kanton Thurgau, dass die Entsorgungszentren bald für Privatpersonen geschlossen werden könnten, wenn der Andrang gleich hoch bleibe. Man bittet die Bevölkerung «eindringlich» darum, nicht verderbliche und saubere Abfälle vorübergehend zu Hause zu lagern und zu einem späteren Zeitpunkt in die Sammelstellen zu bringen.