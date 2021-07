«Apropos» – der tägliche Podcast – Wer sind die Covid-Massnahmen-Gegner? Innerhalb von drei Wochen haben die Gegner und Gegnerinnen der Corona-Massnahmen 180’000 Unterschriften für ein zweites Referendum gesammelt. Ein Rekord. In «Apropos» erzählt eine Aktivistin, warum ihr Ärger nach wie vor so gross ist. Laura Bachmann , Edgar Schuler als Gast

Was bewegt die Befürworterinnen und Befürworter des Referendums, die hier Schachteln mit den gesammelten Unterschriften nach Bern transportieren? Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Ruth Kündig ist frisch pensioniert und Grossmutter von zwei Enkelkinder. Sie hat sich vor der Pandemie nie politisch engagiert. Nun ist sie eine von vielen Aktivisten und Aktivistinnen die innert Rekordzeit die Einreichung des zweiten Referendums gegen das Covid-Gesetz möglich machten.

Sie ist eine von vielen, die sich gegen die Corona-Massnahmen des Bundes wehren. Bei der Abstimmung zum Covid-Gesetz im Juni stimmten immerhin 1,3 Millionen Stimmberechtigte für das Referendum. Und nun war es den Befürwortern in drei Wochen möglich, knapp 186'000 Unterschriften für einen weiteren Anlauf zu sammeln.

Wie konnten sie das so schnell? Warum ist der Ärger gegen den Staat jetzt, wo viele Massnahmen aufgehoben sind, immer noch so gross? Und wer sind diese Covid-Massnahmen-Gegner? Antworten in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos» mit Edgar Schuler, Redaktor im Inland und Newsletter-Host. Gastgeber ist Philipp Loser.

