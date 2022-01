Schulreorganisation in Winterthur – Wer soll ab Sommer die Schulleitungen führen? Das Parlament will, dass die Schulpflege nach der Wahl die vier neuen Topjobs im Schulbereich rekrutiert. Der Schulstadtrat Jürg Altwegg (Grüne) will schon vorher aktiv werden. Elisabetta Antonelli

Die Schulreorganisation birgt für Schulstadtrat Jürg Altwegg (Grüne) einige Hürden. Foto: Enzo Lopardo

Es war ein Misstrauensvotum gegenüber Schulstadtrat Jürg Altwegg (Grüne) in der letzten Parlamentssitzung vom 17. Januar. Alles drehte sich um die Frage: Wer wird ab diesem Sommer die Schulleitungen führen? Das Parlament will, dass die neue Schulpflege rasch ihre Arbeit aufnimmt und die Rekrutierung der «Leitungen Bildung», der vier Topjobs im Schulbereich also, an die Hand nimmt. Das Schuldepartement (DSS) sieht das anders. Es hat bereits Stelleninserate für die «Leitungen Bildung» vorbereitet – ad interim.

Streit um den Start der Neuen