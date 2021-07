Podcast zum Schweizer Fussball – «Wer soll bei Italien Chiellini und Bonucci ersetzen?» Noch einmal Italien feiern. Noch einmal mit den Engländern leiden. Und dann blicken wir in der «Dritten Halbzeit» auf die ersten Transfers in der Super League. Florian Raz

Eigentlich hat er 2017 schon einmal den Rücktritt erklärt. Und jetzt gibt es Fotos von Giorgio Chiellini mit einer Königskrone auf dem Haupt und dem Pokal des Europameisters in den Händen. Der 36-Jährige ist das Herz und das Gesicht von Italiens Nationalmannschaft. Vielleicht gerade darum, weil sein Stil eigentlich so gar nicht zu diesem Team passt, das sich den Titel vor allem erspielt – und weniger erkämpft hat.

In der neusten Ausgabe unseres Fussball-Podcasts lassen wir darum noch einmal den alten Recken hochleben. Italien-Liebhaber Dominic Wuillemin findet es «cool, dass es noch jemanden gibt, der auf alte Schule macht, obwohl heute auch bei Verteidigern in erster Linie auf gute Technik geschaut wird». Und Thomas Schifferle fragt sich mit Blick auf Italiens Innenverteidigung der Zukunft: «Wer soll Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci ersetzen?»

Ausserdem fragen wir uns, ob Englands Nationaltrainer Gareth Southgate künftig nicht etwas mutiger spielen lassen muss – und wie er seine Penaltyschützen ausgesucht hat. Wir sind traurig über die rassistischen Beleidigungen gegen jene Spieler, die ihre Elfmeter nicht ins Tor gebracht haben.

Und wir wagen einen ersten Blick auf die Transfers in der Super League. Vor allem auf jene der Young Boys, der Grasshoppers, des FC Zürich, des FC Basel und des FC Luzern.

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch.

