Aus dem Obergericht Zürich – Wer überholt wird, darf nicht noch Gas geben Einen Serben und einen Schweizer kommt ein kurzes Kräftemessen mit ihren Boliden teuer zu stehen. Der Serbe, seit dem vierten Lebensjahr in der Schweiz, muss das Land verlassen. Thomas Hasler

Der Chef des damals 22-jährigen Unfallfahrers dürfte am Zustand seines Ferrari FF2 wenig Freude gehabt haben. Foto: PD

Die Kantonspolizei Zürich hatte am letzten Maiwochenende 2021 nur Spärliches aus Dietikon mitzuteilen. Da sei ein 22-Jähriger mit einem Sportwagen auf der Überlandstrasse in einer leichten Rechtskurve wegen überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern geraten und rückwärts gegen eine Mauer geprallt. Der Fahrer sei unverletzt geblieben, am Fahrzeug aber sei grosser Sachschaden entstanden. Zeugen wurden keine gesucht.