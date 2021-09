Brief aus dem Silicon Valley - Wer wohnt denn da?

Immer mal wieder überlege ich mir, wie toll es wäre, in einer besseren Wohnung zu wohnen. Hier im Silicon Valley klingen die Angebote verlockend: Kürzlich sah ich ein Inserat für eine Wohnung an einer Strasse namens Buckingham Drive.

Gesehen habe ich diese feudale Adresse auf einer App namens Zillow. Wer in den USA nach einer Immobilie sucht, konsultiert in der Regel diesen Dienst – so wie man in der Schweiz Homegate oder Immoscout24 besucht. Das Spezielle an Zillow aber ist, dass die App Informationen zu allem liefert, was Wände und ein Dach hat, egal ob es gerade auf dem Markt verfügbar ist oder nicht.