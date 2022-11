England

Die Auftritte der Engländer waren bisher nicht über alle Zweifel erhaben. Zuerst gab es zwar so eine Art Show gegen den Iran, nach diesem 6:2 enttäuschte England gegen die USA mit einem 0:0, das durchaus auch in einer Niederlage hätte enden können. Wenig überraschend also, dass die unzimperlichen Revolverblätter aus England in den letzten Tagen ziemlich angriffslustig waren. Nun hat das Team um den immer wieder kritisierten Trainer Gareth Southgate ausgerechnet gegen Wales die Chance auf Rehabilitation. Und den Gruppensieg.