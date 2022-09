Kultur in Winterthur – Werner Ignaz Jans erhält den Kulturpreis Der Kulturpreis der Stadt Winterthur geht an den 81-jährigen Bildhauer Werner Ignaz Jans. Den Förderpreis bekommt die Tänzerin und Choreografin Audrey Wagner. Helmut Dworschak

Holzfiguren von Werner Ignaz Jans im Kunstmuseum Winterthur, undatierte Aufnahme. Foto: PD

Die Werke von Werner Ignaz Jans sind über die ganze Schweiz verstreut. Man findet sie etwa im Musée cantonal des Beaux-Arts in Lausanne, im Berner Inselspital und an den Bronzetüren der Stiftskirche in Bischofszell. Auch die Kunstsammlungen der Stadt Winterthur und des Kantons Zürich haben Werke erworben. Die Figuren erzählen Geschichten, für die es kein kunsthistorisches Fachwissen braucht. «Gute Kunst wird von einem Kind verstanden und von einem alten Weisen», sagt der 81-jährige Künstler.