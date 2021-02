Hommage an Neftenbacher Künstler – Werner Ignaz Jans wird 80 Er ist der Schöpfer der «Holidi»-Holzskulptur in Winterthur. Seine Kunst findet sich aber auch rund um sein Atelier in Riet. Am Sonntag feiert der Bildhauer einen runden Geburtstag. Gabriele Spiller

Nah bei den Leuten: Bildhauer Werner Ignaz Jans erklärt den Neftenbachern im Mai 2009 sein Kunstwerk vor dem Gemeindehaus. Foto: Heinz Diener

Sein wohl bekanntestes Werk «Holidi» war bis zu dessen «Bestattung» auf dem Friedhof Rosenberg 2015 Dreh- und Angelpunkt im Oberen Graben. Rund 30 Jahre lang turnten Kinder auf der 11 Meter langen Skulptur herum, und Leute nahmen darauf Platz, um sich auszutauschen. «Holidi» steht für das lateinische «homo lignum diligens» – «der Mensch, der das Holz liebt». Solch ein Mensch ist Werner Ignaz Jans, aber er ist auch einer, der die Menschen liebt.

Geboren in Winterthur, wuchs Jans, Kind eines Deutschen und einer Schweizerin, zunächst im Schwäbischen und nach dem Zweiten Weltkrieg in der Schweiz auf. Schon mit 17 besucht er den Vorkurs der Kunstgewerbeschule Zürich und beginnt später eine Grafiklehre. 1961 wird er an der Kunstakademie Düsseldorf aufgenommen, notabene im gleichen Jahr wie Gerhard Richter und Sigmar Polke und als Joseph Beuys dort Professor wird. Nach vier Jahren Studium strebt Jans hinaus in die Welt: Er wird freier Künstler.