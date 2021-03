Skiakrobat aus Alten – Werner liefert und holt sich erste WM-Medaille An der spannenden Aerials-WM in Kasachstan überzeugt Pirmin Werner erneut. Einen Tag nach seinem 4. Platz im Einzel trägt der 21-Jährige aus Alten viel zum Schweizer Erfolg im Teamevent bei. Urs Stanger

Sehr zufrieden darf Pirmin Werner mit seiner WM- Ausbeute sein: Platz 4 im Einzel und Silber mit dem Team. PD

Wie schon im Einzel lieferte Pirmin Werner in Almaty ausgesprochen konstante Leistungen ab. Seine beiden Sprünge im Teamevent bildeten eine solide Basis für den Schweizer Erfolg.

Er machte im ersten Durchgang Boden gut, nachdem Carol Bouvard den Wettkampf nur als Sechstbeste im Siebnerfeld eröffnet hatte. Zusammen mit Noe Roth steuerte er die nötigen Punkte bei, die den Einzug in den Final der Top 4 ermöglichten.

Im letzten Moment auf Platz 2

In der Entscheidung griff Bouvard bei der Landung in den Schnee. Der Rückstand auf das drittplatzierte Weissrussland betrug 16 Punkte, die USA und Favorit Russland schienen bereits weit entfernt zu sein. Werner machte dann aus dem Rückstand einen Vorsprung von zwei Punkten auf Weissrussland, womit die Schweiz auf einen Medaillenplatz vorrückte. Und: Missratene Versuche eines Amerikaners und eines Russen liessen die Schweizer wieder etwas näher an die Ränge 1 und 2 herankommen.

Noch standen die letzten vier Springer oben. Der Weissrusse stürzte, womit die Tür zu einer Schweizer Medaille weit offen stand. Noe Roth dagegen zeigte in diesem kapitalen Moment einen hervorragenden Sprung, erreichte die zweithöchste Punktzahl aller Teilnehmer des Teamevents und sicherte sich der Schweiz mindestens die Bronzemedaille.

Doch damit nicht genug. Die Amerikaner griffen die Goldmedaille an: Christopher Lillis, der WM-Zweite im Einzel, ging mit einem Dreifachsalto mit fünf Schreiben das entsprechende Risiko ein. Er scheiterte und stürzte. Dadurch zog die Schweiz an den USA vorbei und hatte nun tatsächlich Silber auf sicher. Den Weltmeistertitel liessen sich die Russen nicht mehr nehmen: Maxim Burow, Weltmeister und Weltcup-Seriensieger, machte als letzter Springer alles klar.

Die Schweiz war als Titelverteidigerin angetreten. Vor zwei Jahren an der WM in den USA hatte Werner den Teamevent verpasst, weil er sich im Einzelwettkampf, den er auf Rang 9 abschloss, einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

Jetzt durfte er sich über seine erste Medaille an Weltmeisterschaften freuen. Bei der improvisiert wirkenden Siegerehrung unter Corona-Bedingungen mussten die Athletinnen und Athleten selbst anpacken: Pirmin Werner überreichte Carol Bouvard und Noe Roth einen Strauss, ein Präsent – und natürlich die Silbermedaille.