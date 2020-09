Rückkehrer auf Zeit – Bern hilft Haas, Haas hilft Bern Gaëtan Haas spielt bis Mitte November für den SCB. Das Engagement wird auch von Zweiflern begleitet. Doch es ergibt für Club und Spieler Sinn. Reto Kirchhofer

Zurzeit «tanzt» er auf Schweizer Eis: Edmonton-Angreifer Gaëtan Haas spielte am Samstag für Bern gegen Rapperswil. Foto: Christian Pfander

Am Samstag begann in Edmonton der Stanley-Cup-Final 2020. Und Edmontons Angreifer Gaëtan Haas gelang just ein Tor – gleichentags, aber nicht gleichenorts. Er bestritt in Bern ein Vorbereitungsspiel im Hinblick auf die Saison 2020/2021. Beim 4:2 gegen Rapperswil erzielte Haas den dritten Treffer für den amtierenden Meister, der im Frühling das Playoff verpasst hatte.