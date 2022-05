Grossprozess in Winterthur – Weshalb das Opfer im Beisein der Medien aussagte Die Geschädigte im «Loverboy»-Prozess hätte in Abwesenheit der Medien befragt werden sollen. Ihre Rechtsvertreterin wehrte sich dagegen, weil sie eine einseitige Berichterstattung befürchtete. Patrick Gut

Beschuldigte auf dem Weg ins Gericht. Am Montag kam der Metalldetektor zum Einsatz. Foto: Enzo Lopardo

Zum Winterthurer «Loverboy»-Prozess sind nur akkreditierte Journalisten zugelassen. Das hat das Gericht in einem Beschluss so bestimmt. Der Grund ist, dass die Verfahren teilweise vor dem Jugendgericht verhandelt werden und von Verteidiger- wie auch von Opferseite der Ausschluss der Öffentlichkeit für alle Verfahren beantragt wurde.

«Medien sollen auch Seite des Opfers hören»

Auf ausdrücklichen Wunsch der Rechtsvertreterin des Opfers hat das Gericht seinen Beschluss in diesem Punkt geändert. Die Medien durften an den ersten drei Verhandlungstagen also die Aussagen der Geschädigten mitverfolgen.