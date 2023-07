Bauarbeiten am Bahnhof Pfungen – Weshalb der grösste Kran der Schweiz in Pfungen steht Die Umbauarbeiten des Bahnhofs Pfungen laufen auf Hochtouren. Noch bis am Montag kommt dabei auch ein Riesen-Kran zum Einsatz. Fabienne Grimm

Vollständig ausgefahren, erreicht der Riesen-Kran eine Höhe von 222 Metern. Foto: Madeleine Schoder

Wer derzeit in Pfungen unterwegs ist, sieht den roten Koloss schon von weitem: Der LR 11000 ist der grösste Raupenkran der Schweiz und ragt dieser Tage über den Bahnhof Pfungen. Vollständig ausgefahren, kommt er auf eine Höhe von 222 Metern. Mit seiner Hilfe werden zwei Unterführungen eingebaut. Der Einbau ist Teil der umfassenden Ausbauarbeiten, die in diesem Jahr beim Bahnhof durchgeführt werden.

Interessierte konnten die Positionierung der Bauelemente am Freitagmorgen mitverfolgen. Foto: Madeleine Schoder

«Die Kranarbeiten sind für uns ein Highlight», sagt Janine Heinz, Bauleiterin der WBI AG am Freitagmorgen, während der Raupenkran gerade ein rund 100 Tonnen schweres Bauelement in die Baugrube hievt. Bereits um vier Uhr morgens hatten die Arbeiter mit den Vorbereitungen begonnen. Ziel des Tages ist, dass die fünf Elemente der Personenunterführung an ihren Platz manövriert werden. Am Montag folgt der Einbau der Wegunterführung Riedäckerstrasse. Diese besteht aus einem Element und wiegt rund 500 Tonnen. Maximal kann der Kran 1000 Tonnen durch die Lüfte heben.

Sascha Erzinger, Janine Heinz, Marco Byland und Thomas Wettstein (v.l.) sorgen dafür, dass beim Ausbau des Bahnhofs Pfungen alles rundläuft. Foto: Madeleine Schoder

Die verschiedenen Elemente seien gleich neben dem Bushof zusammengebaut worden, erklärt Thomas Wettstein von den SBB, der das Projekt leitet. «Das war hier gut möglich, weil der Platz dazu vorhanden ist.» Dass die Unterführungen nicht an Ort und Stelle gebaut, sondern vorproduziert und dann mit dem Kran eingehoben werden, habe einen zeitlichen Vorteil, sagt Sascha Erzinger vom Bauunternehmen Stutz AG.

35 Schwertransporter

Damit die Unterführungsteile am Schluss auch genau dort zu liegen kommen, wo sind hinmüssen, ist Präzisionsarbeit gefragt. Rund zehn Arbeiter sind in und um den Kran im Einsatz, während der Betonkoloss über den Boden schwenkt. Insgesamt arbeiten auf der Baustelle rund 80 Personen, etwa 30 davon sind bei den SBB angestellt.

Rund zehn Arbeiter sorgen dafür, dass das Element an der richtigen Stelle manövriert wird. Foto: Madeleine Schoder

Wie viel der Einsatz des rund 1100 Tonnen schweren Krans kostet, wolle man nicht kommunizieren, sagt Erzinger. Aber: Um den Kran nach Pfungen zu bringen, seien etwa 35 Schwertransporter nötig gewesen. Nachdem die Arbeiten am Freitag abgeschlossen sein werden, werde der Kran abgebaut und weiter vorne bei der Wegunterführung Riedäcker wieder aufgebaut. Dort kommt er am Montag zu seinem zweiten Auftritt. «Das ist ein enger Zeitplan», sagt Erzinger. Für die Demontage des Riesenkrans sei ein zusätzlicher Pneukran vonnöten.

1 / 4 Bildstrecke : Um den grössten Kran der Schweiz zu bedienen, braucht es neben dem Kranführer mindestens eine weitere Person. Foto: Madeleine Schoder

Mit dem Ausbau rüste man den Bahnhof Pfungen für die Zukunft, sagt Marco Bylang, Oberbauleiter der SBB. So sollen Reisende ab Ende 2023 stufenfrei in die Züge ein- und aussteigen können. Die zwei neuen Perrons sind 55 Zentimeter hoch und erfüllen damit die Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes. Damit die Züge sich künftig in Pfungen kreuzen können, ohne Züge aus der Gegenrichtung abzuwarten, wird zudem die Gleisanlage ausgebaut.

Geplant ist ausserdem ein neuer Bushof mit einem überdachten Wartebereich sowie neue Veloabstellplätze. Statt wie bisher 70 können in Zukunft 140 Personen ihr Velo beim Bahnhof abstellen. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf 20 Millionen Franken. Die Gemeinde Pfungen beteiligt sich mit 800’000 Franken am Ausbau der Veloabstellplätze sowie am Bau des Bushofs.

Insgesamt arbeiten rund 80 Personen am Bahnhof Pfungen. Foto: Madeleine Schoder

Die Bauarbeiten am Bahnhof haben bereits im Februar begonnen. Aktuell befände man sich aber in der «intensivsten Phase», sagt Wettstein. Während dieser Phase ist die Strecke zwischen Winterthur und Bülach gesperrt, und es sind Ersatzbusse im Einsatz. Ab dem 21. August fahren die Züge wieder. Die neuen Perrons und die Personenunterführung werden allerdings erst Ende Dezember 2023 in Betrieb genommen. Die Abschlussarbeiten dauern bis im Frühjahr 2024.

Fabienne Grimm ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Sie hat an der Universität Fribourg Zeitgeschichte studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.