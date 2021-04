Impfzentrum Winterthur – Weshalb nur werktags geimpft wird Das Impfzentrum Winterthur, und auch viele andere Impfzentren im Kanton, haben offiziell nur von Montag bis Freitag geöffnet. Das Wochenende scheint tabu zu sein. Jetzt ist klar, weshalb. Thomas Münzel

Blick in das Corona-Impfzentrum Winterthur, das am 6. April seine Tore öffnet: Werden an den Wochenenden die Stühle im Impfzentrum tatsächlich leer bleiben? Foto: Marc Dahinden

Rund 20 Kilometer von Winterthur entfernt wird an sieben Tagen in der Woche geimpft. Im Impfzentrum auf dem Oberen Mätteli in Frauenfeld erhalten die Impfwilligen ihren Covid-Impfstoff seit Ende Januar auch an den Wochenenden verabreicht. Und zwar unabhängig von der verfügbaren Impfstoffmenge. In den zwei anderen Impfzentren im Kanton Thurgau (Weinfelden und Impfschiff) verhält es sich genauso. Selbst die Feiertage sind im Nachbarkanton nicht tabu. «Unsere Zentren haben über die Ostertage und an Pfingsten ebenfalls offen», sagt eine Sprecherin der Impfzentren auf Anfrage.