Andelfingen: Versuch erfolglos – Wespe kann Gemüse nicht vor der Baumwanze retten Der Schädling Marmorierte Baumwanze zerstört ganze Kulturen. Versuche in Andelfingen, sie mit der Samurai-Wespe zu bekämpfen, blieben erfolglos. Ruedi Weiss

Im Juni wurden Eier der Baumwanze mit dem Parasiten Samurai-Wespe in der Produktion von Rathgeb in Andelfingen ausgesetzt. Foto: PD

Der Gemüsebetrieb Rathgeb aus Stammheim litt in den letzten Jahren massiv unter den Schäden, welche die aus Asien stammende Marmorierte Baumwanze in seinen Kulturen verursachte. Bis zu 80 Prozent der Erträge wurden zerstört. Rathgeb hat sich deshalb im Juni auf Feldern in Andelfingen an einem Versuch beteiligt, welcher den Schädling mit einer Wespe auf biologische Weise bekämpfen sollte – denn Chemie kommt für den Biobetrieb nicht infrage. Die ersten Resultate zeigen nun aber wenig Erfolg.

Der Lösungsansatz hiess: Trissolcus japonicus. So der wissenschaftliche Name der als Samurai-Wespe bekannten, 2 Millimeter kleinen Schlupfwespe, die ursprünglich aus Asien stammt und dort als natürlicher Feind der Marmorierten Baumwanze gilt.