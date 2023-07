Ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht: Schiessübungen von ukrainischen Soldaten in der Nähe von Charkiw. Foto: Keystone

Die Nachricht von Drohnenangriffen im Moskauer Geschäftsviertel wurde in sozialen Netzwerken und westlichen Medien mit sehr grossem Interesse verfolgt. Den fast täglichen Nachrichten von wesentlich schwereren russischen Raketen- und Drohnenangriffen auf ukrainische Städte ist dagegen zuletzt weniger Aufmerksamkeit zuteilgeworden. Es ist dabei noch völlig unklar, wer hinter den Angriffen in Moskau steckt. Von russischen Partisanen und Wagner-Söldnern bis hin zur ukrainischen Armee sind alle Möglichkeiten denkbar.

Zugeschrieben werden die Angriffe in der öffentlichen Wahrnehmung jedoch wieder einmal Kiew. Vielleicht basiert diese Fantasie auf der Enttäuschung, dass grosse Erfolge der ukrainischen Gegenoffensive bisher auf sich warten lassen, obwohl Zehntausende ukrainische Soldaten in Polen, Deutschland und Grossbritannien trainiert worden waren und für Hunderte Milliarden Euro Panzer, Munition, Hilfsgüter in die Ukraine geschickt worden sind. (Lesen Sie auch den Artikel «Kiew startet einen neuen Gegenangriff».)

Kein Plan übersteht ersten Feindkontakt

Die Erwartungshaltung, dass die Ukraine jetzt aber auch mal langsam Erfolge liefern muss, schlug zuletzt teilweise in Kritik um. Die lange beschworene Gegenoffensive komme nicht richtig in Gang und sei schlecht organisiert, heisst es immer wieder. Medien berichteten letzte Woche von einem internen Dokument der Bundeswehr, in dem stehen soll, die ukrainische Armee setze ihre Truppen in viel zu kleinen Einheiten von nur zehn bis dreissig Soldaten ein. So komme die westliche Ausbildung und Bewaffnung aber nicht zur Geltung. Vor allem Offiziere und dienstältere ukrainische Soldaten würden sich nicht an die Lehren aus dem Westen halten.

Es stimmt, dass auch in der ukrainischen Armee teilweise die sowjetische Militärdoktrin noch sehr präsent ist. Gleichzeitig sind sich die meisten Militärexperten in einer Sache einig: Kein Plan übersteht den ersten Feindkontakt. Natürlich werden Taktiken nie so umgesetzt, wie sie im Lehrbuch stehen. Im Süden des Landes hatte die ukrainische Armee zum Beispiel guten Grund, mit kleineren Infanterieverbänden anzugreifen, nachdem mehrere der vom Westen gelieferten Panzer in den russischen Minenfeldern zerstört worden waren. (Lesen Sie zum Thema auch den Artikel «Die ukrainische Armee hat die Taktik geändert».)

Denn womöglich ist es auch teilweise die westliche militärische Lehre, die nicht ganz an die Wirklichkeit des Krieges in der Ukraine angepasst ist. So hört man, ein Ratschlag westlicher Ausbilder im Umgang mit Minenfeldern sei es, diese am besten zu umfahren. Das geht nur eben leider nicht, wenn Hunderte Kilometer Front vermint sind. Manche Experten hegen Zweifel, ob westliche Armeen gegen die tief gestaffelten russischen Verteidigungslinien wirklich erfolgreicher wären.

Es geht um Menschenleben

Die Kritik von der Seitenlinie wirkt herablassend und empathielos, so, als ginge es bei der ukrainischen Gegenoffensive nicht um Menschenleben. Es ist eigentlich gerade zu loben, dass die ukrainische Führung sowohl mit den eigenen Soldaten als auch mit den vom Westen gelieferten Waffen sehr verantwortungsvoll umzugehen scheint und sie in der Regel nicht in aussichtslose Angriffe schickt.

Hinzu kommt: Die ukrainische Armee besteht zu grossen Teilen nicht mehr aus Berufssoldaten, sondern aus mobilisierten jungen Männer und Frauen, die ungewollt oder nur sehr schweren Herzens in diesen Krieg zogen. Auch das sollten Beobachter im Westen bedenken, wenn sie wieder ein entschlosseneres Vorgehen fordern.

Fehler gefunden?Jetzt melden.