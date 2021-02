Bargeldbezug behindert – Wettbewerbshüter ermitteln gegen Mastercard Die Weko nimmt Mastercard ins Visier – der Kreditkartenanbieter soll verhindert haben, dass Transaktionen am Bankomat vereinheitlicht werden.

Hat Ermittlungen gegen sich laufen: Der Kreditkartenanbieter Mastercard. Bild: Getty Images

Die Eidgenössische Wettbewerbskommission (Weko) nimmt Mastercard ins Visier. Sie untersucht, ob der Kreditkartenanbieter ein System der Finanzinfrastruktur-Dienstleisterin SIX zur Vereinheitlichung von Transaktionen am Bargeldautomaten behindert.

Die Weko habe am 8. Februar eine Untersuchung wegen Mastercard eingeleitet, um zu untersuchen, ob seitens Mastercard eine missbräuchliche Verhaltensweise eines marktbeherrschenden Unternehmens vorliege, teilte die Kommission am Dienstag mit. Zudem habe sie vorsorgliche Massnahmen für die Dauer der Untersuchung ergriffen.

Vereinheitlichung der Bankomaten blockiert

Die SIX hatte Mastercard angezeigt, weil der Kreditkartenanbieter den Markteintritt des «National Cash Scheme» (NCS) behindere. Mit diesem will die SIX Bargeldtransaktionen an Automaten vereinheitlichen. Damit sollen Bankkunden in Zukunft auch an Geldautomaten, die nicht zu ihrer Hausbank gehören, mehr Funktionen zur Verfügung stehen.

Mastercard verweigerte jedoch das sogenannte «Co-Badging», das nötig wäre, damit die Mastercard-Karten für NCS-Transaktionen gebraucht werden können. Unter Co-Badging wird das Aufbringen von zwei oder mehr Zahlungsmarken oder -anwendungen auf demselben kartengebundenen Zahlungsinstrument verstanden. Mit den vorsorglichen Massnahmen verdonnert die Weko Mastercard nun dazu, die Möglichkeit zu schaffen, dass die kartenherausgebenden Banken die Debitkarten technisch für eine allfällige spätere Aktivierung des NCS vorbereiten können.

Diese Massnahmen können beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden.

SDA/lif