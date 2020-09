Kommentar zur Zukunft des Hauptbahnhofs – Wetten, es wird die Sparvariante? Die Stadt Winterthur und die SBB tun so, als wäre am Hauptbahnhof Winterthur alles möglich. Doch viele Argumente sprechen dafür, dass der Sieger bereits feststeht. Michael Graf

Wenn man das Bolero (links) abreisst, kommen die SBB günstig zu einem neuen Kopfbahnhof. Doch die Stadt sollte sich trauen, mehr zu fordern. Foto: Marc Dahinden

Im Eisenbahnland Schweiz ist der Bahnhof die Visitenkarte einer Stadt. Auch in Winterthur ist er das unangefochtene Zentrum der Stadt. Und dabei von einem hässlichen Betondeckel von Parkdeck geprägt. Das ist die gute Nachricht der gemeinsamen Zukunftsplanung von SBB und Stadt: Das Parkdeck kommt in jedem Fall 2050 weg – ab dann man darf auch in Winterthur wieder den Himmel sehen.

Alles andere scheine offen, sagen Stadtrat und SBB. Doch man muss kein Prophet sein, um zu sehen, dass manche der Ausbau-Vorschläge, die derzeit im Rennen sind, bessere Karten haben als andere. Dass bald Gleise durch die Schalterhalle des historischen Bahnhofsgebäudes führen oder das Stadttor abgerissen wird, scheint, gelinde gesagt, unwahrscheinlich. Massiver Widerstand wäre vorprogrammiert. Und wenn die Stadt auf der anderen Bahnhofseite ihre neu gestaltete Flaniermeile Rudolfstrasse wieder mit Gleisen zubauen würde, wäre das widersinnig. Damit hier ein Hauch von Piazza entsteht, braucht es Platz.

Die Variante Hochbahnhof ist unwahrscheinlich. Sie wäre sowohl hässlich als auch laut für die Anwohner. Und den ungeliebten alten Deckel gleich durch den nächsten ersetzen? Das kann niemand ernstlich wollen.

Die Wunschlösung wäre ein Tiefbahnhof mit mindestens vier Gleisen. Er lässt an der Oberfläche neue Entwicklungsmöglichkeiten zu. Doch solche sehr teuren Grossprojekte haben es schwer – das können die Luzerner und Basler bestätigen. Dazu kommt: Der Grossraum Zürich profitiert schon im nächsten Ausbauschritt des Fabi-Programms überproportional stark von Bundesgeldern, mit dem Brüttener Tunnel, dem Zimmerbergtunnel oder dem vierten Gleis in Stadelhofen. Andere Regionen gehen fast leer aus. Ob man in Bern den Winterthurern da ein weiteres Projekt im dreistelligen Millionenbereich gönnen würde, ist alles andere als klar.

Ein Wendebahnhof im Vogelsang Nord ist die einfachste Lösung – und die günstigste. Der Bau tangiert den Betrieb des Hauptbahnhofs minimal, der Güterschuppen, der dazu abgebrochen werden muss, gehört der SBB selbst und ist kein besonders wertvoller Bauzeuge. Im gleichen Bauschritt könnte die SBB einen renditeträchtigen Bau an bester Lage realisieren. Für Umsteige-Passagiere ist diese Lösung ein zwar ziemliches Gebastel und sicher keine Wunschlösung. Trotzdem deutet alles darauf hin, das Winterthur mit dieser pragmatischen Sparvariante zufrieden sein muss – die Prestigeprojekte werden in Zürich gebaut.