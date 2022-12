Die Voraussetzungen

Rekordwarmes Wetter, ein ausgeschlafener Samstag und ein Jahr, das so richtig zum Vergessen ist. Was will man mehr für eine gute Silvesterparty?

Wir berichten für Sie heute live aus dem Zürcher Seebecken.

Dort steigt nämlich nach zwei Jahren Pandemie-bedingter Pause heute wieder der Silvesterzauber, ein Volksfest mit Essensständen, Konzerten – und als Krönung einem grossen Feuerwerk (10'000 Raketen in 15 Minuten!). Das Wichtigste zum Fest finden Sie hier.

Zum Einstimmen – für Daheimgebliebene und Partywillige gleichermassen:

Der grosse Tischbomben-Test

Die Tischbombe ist Schweizer Kulturgut. Doch welche sind ihr Geld wert, und wo wird man über den Tisch gezogen? Wir haben den Test gemacht.

Und wenn Sie noch nicht genug von ihnen haben, gibt es hier noch ein paar leichtere Jahresrückblicke:

Acht Dinge, die Zürich gut gemacht hat

Zu teuer, zu gross, zu klein, zu langsam: An der Stadt und ihrer Verwaltung wird viel rumgemäkelt. Höchste Zeit, den Fokus mal aufs Positive zu richten.

Dümmer, als die Polizei erlaubt

Frau verheddert sich im Pyjama, betrunkener Mann wird von Frau aus Wohnung gesperrt, Hund schliesst sich selbst im Führerstand ein. Zum Schmunzeln sind sie: Die kuriosesten Polizeieinsätze 2022.

Ein Hoch auf das Schöne, trotz allem

Ein Züritipp-Special, das Ihnen vielleicht eine Inspiration für heutige Gespräche sein kann: Die Glücksmomente wichtiger Zürcherinnen und Zürcher 2022

(lia)