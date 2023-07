Heftiger Regen in Winterthur – 14 Einsätze in der letzten Stunde Die laufenden Unwetter und heftigen Regenfälle halten die Feuerwehr in Winterthur auf Trab. Deborah von Wartburg Till Hirsekorn

Die Unterführung bei den Kantonsschulen Rychenberg und Lee ist vollgelaufen. Foto: Jakob Bächtold

Die intensiven Unwetter dieser Woche fordern die Winterthurer Feuerwehr stark. Am Dienstagabend musste sie insgesamt acht Mal wegen umgestürzten Bäumen ausrücken.

Am Mittwoch ist es eher das viele Wasser, das in kurzer Zeit runtergeregnet wird und für Probleme sorgt. So ist etwa die Unterführung bei den Kantonsschulen Rychenberg und Lee vollgelaufen. Fussgänger müssen durch knietiefes Wasser waten. Was für einige Schülerinnen und Schüler eine willkommene Abwechslung ist, sorgt bei Familien mit Kinderwagen für Ratlosigkeit.

Am Mittwochnachmittag spricht die Sprecherin von Schutz und Intervention, Nicole Mettler, von 14 Einsätzen in der letzten Stunde. Darunter waren 8 überschwemmte Gebäude (EG und Keller), 4 überschwemmte Unterführungen, verteilt über die ganze Stadt. An der Büelrainstrasse, beim Strassenverkehrsamt, im Lindquartier oder bei der Autobahn A1 in Töss zum Beispiel. Zudem habe der Wind zwei weitere Bäume umgerissen und man habe Äste wegräumen müssen.

