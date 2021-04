Frostnächte in der Region Winterthur – Obstbauern schützen Blüten mit Eispanzer Meteo Schweiz hat auch für die kommenden Nächte strengen Frost angekündigt. Nun drohen massive Schäden an Obstbäumen. Doch die hiesigen Bauern tun alles, um das zu verhindern. Thomas Münzel

Der künstlich erzeugte Eispanzer soll die Blüten retten: Obstbauer Peter Eichenberger kontrolliert am frühen Dienstagmorgen in der Birnenanlage in Rudolfingen die aktuelle Temperatur. Foto: Roland Müller

Es ist kalt. Saukalt. Minus sechs Grad zeigt das Aussenthermometer am Dienstagmorgen in der Obstanlage von Peter Eichenberger in Rudolfingen an. Der Frühling macht gerade Pause. Laut Meteo Schweiz werden auch in den kommenden Tagen noch einige Frostnächte folgen. Das bereitet Obstbauern wie Peter Eichenberger Kopfschmerzen – und schlaflose Nächte. Denn viele Obstbäume haben schon ausgetrieben. Sie haben Knospen oder blühen bereits. Es drohen deshalb massive Schäden an den Kulturen. Betroffen sind derzeit vor allem Birnen-, Zwetschgen- und Kirschbäume.