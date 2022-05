Gastronomie in Winterthur – Wettlauf um die wirtefreundlichere Stadt: Zürich hat die Nase wieder vorn Die Zürcher Politik will den Wirten dauerhaft grössere Terrassen zugestehen. Ein entsprechender Vorstoss soll nun auch in Winterthur folgen – und seine Chancen stehen gut. Deborah Stoffel

Die Wirte der Winterthurer Altstadt müssen ein Baugesuch stellen, wenn sie ihre Terrassen in der Grösse behalten wollen, die während der Pandemie bewilligt wurde. Foto: Madeleine Schoder

Vor einem Monat hat es so ausgesehen, als hätte Winterthur die insgeheim bessere Lösung für die Aussenwirtschaften der Altstadtcafés und -restaurants. In Zürich wurde die Corona-Ausnahmebewilligung mit grösseren Terrassenflächen bis Ende Oktober verlängert, vorbehaltlich lokaler Rekurse. Demgegenüber waren die Winterthurer Wirte angehalten, ein Baugesuch für die vergrösserten Gartenwirtschaften zu stellen. Diesem aber wollte die Stadt eine aufschiebende Wirkung zuschreiben, so lange wie das Verfahren dauert, darf die Gartenwirtschaft vergrössert betrieben werden.