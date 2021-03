Polizei sucht Zeuge – Whirlpool in Winterthur illegal entsorgt Im Dättnau wurde ein Whirlpool illegal entsorgt. Die Polizei sucht Zeugen. Gregory von Ballmoos

Der Whirlpool wurde am Freitagabend in Dättnau entdeckt. Foto: Stapo Winterthur

«Pool am falschen Ort …», so beginnt ein Stadtmelder am Freitagabend seine Beschwerde bei der Stadt Winterthur. Um 7.11 Uhr am Montagmorgen beantwortete das Departement Bau die Meldung, und die Stadtpolizei Winterthur übernahm den Fall.

Gemäss einer Mitteilung der Stadtpolizei Winterthur ist die «offensichtlich schrottreife Whirlpool-Schale» illegal entsorgt worden. Der gut zwei mal zwei Meter grosse Pool wurde auf Höhe Dättnauerstrasse 19 neben einem Gebüsch deponiert.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur illegalen Entsorgung machen können.

Tresor und Schlafzimmer

In Winterthur kommt es immer wieder zu illegalen Entsorgungen, vor gut einem Jahr wurde in Dättnau ein Tresor aus dem Dättnauer Weiher geborgen. Der Tresor war leer.

Gleich Mobiliar eines halben Schlafzimmer entsorgte ein Sünder im letzten Juni. Damals machte die Stadt ihrem Ärger mit einem Facebook-Post Luft. Doch selten sind solche Ablagerungen nicht. Fast wöchentlich käme es zu illegalen Entsorgungen, hiess es damals.

Teile eines Schlafzimmers wurden unterhalb des Brühlbergs illegal entsorgt. Foto: Stadt Winterthur

Wenn die Stadt die Sünder ausfindig machen kann, werden diese gebüsst. Die Busse ist jeweils abhängig vom Ausmass der Entsorgung, beläuft sich aber jeweils zwischen 100 und 500 Franken.