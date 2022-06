Alarmierte Expertenteams – WHO beruft wegen Affenpocken Notfallausschuss ein Für den 23. Juni wird eine Dringlichkeitssitzung des Notfallkomitees der UNO-Organisation zu diesem Thema stattfinden. Expertinnen und Experten in Genf sind über die Lage beunruhigt.

«Ausbruch ist ungewöhnlich und beunruhigend»: WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: Salvatore di Nolfi (Keystone/Archiv)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will die Ausrufung eines internationalen Gesundheitsnotstands wegen der zunehmenden Verbreitung der Affenpocken prüfen. Für den 23. Juni sei eine Dringlichkeitssitzung des Notfallkomitees zu diesem Thema einberufen worden, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Dienstag vor Medienleuten in Genf. «Der Affenpocken-Ausbruch ist ungewöhnlich und beunruhigend.»

Eine «Gesundheitliche Notlage mit internationaler Tragweite» – so der offizielle Begriff – wird laut WHO-Regularien bei einem «ernsten, plötzlichen, ungewöhnlichen und unerwarteten» Gesundheitsproblem ausgerufen, das sich in andere Länder ausbreiten kann. Damit werden internationale Massnahmen aktiviert.

